У Києві за добу - 240 випадків коронавірусу, шестеро хворих померли

У Києві минулої доби, 5 вересня, на COVID-19 захворіли 240 людей.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці написав Київський міський голова Віталій Кличко.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві збiльшилася за минулу добу на 240 людей. Шестеро хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 240 киян", - зазначив він.

На сьогодні в столиці вже 15 032 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

За інформацією мера, серед тих, хто захворіли, 123 жінки віком від 18 до 93 років; 102 чоловіки віком від 21 до 86 років;

6 дівчаток від 1 до 16 років та 9 хлопчиків від 4 до 17 років.

Також захворіли 13 медпрацівників.

До лікарень столиці госпіталізували 47 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 18 пацієнтів. Усього коронавірус подолав 4731 житель Києва.

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Як зазначив Кличко, найбільше випадків захворювання виявили в Солом‘янському - 36, Дарницькому — 33 та Деснянському - 32 районах.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 5 вересня, зареєстрували 2 107 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 135 894.

Фото: kiev.klichko.org