За добу в Україні коронавірусом заразилися 113 дітей і 105 медиків

За минулу добу госпіталізували 325 хворих на COVID-19, 35 пацієнтів померли.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на брифінгу в неділю.

За його словами, загалом минулої доби зареєстрували 2 107 випадків зараження коронавірусом, із них - 113 дітей, а також 105 медичних працівників.

“При цьому було госпіталізовано за вчорашню добу 325 людей. Зафіксовано 35 летальних випадків. Одужали 578 пацієнтів”, - сказав Степанов.

За весь час пандемії захворіли 135 тис. 894 особи, з них 8 тис. 796 дітей, а також 11 тис. 992 медпрацівники.

Одужали 62 тисячі 227 пацієнтів, померли 2 тис. 846 осіб.

Найбільше нових випадків за останню добу зафіксували у Києві — 240 випадків, у Львівській області — 188, в Івано-Франківській області — 176, Тернопільській області — 158 випадків, Чернівецькій області — 151 випадок.