Степанов заявляє про дефіцит медиків - бракує 25 тисяч

У системі охорони здоров’я не вистачає майже 25 тисяч медпрацівників.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді 4 вересня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Зараз у закладах охорони здоров’я залишається недоукомплектованими 24,7 тис лікарських посад. При цьому дефіцит у сільських медзакладах складає близько 8 тисяч осіб. Людей немає кому лікувати. І неважливо скільки нових апаратів ШВЛ ми дозакупимо, якщо нам не вистачає тих, хто буде з ними працювати, лікувати, реанімувати, призначати лікарські засоби”, - сказав Степанов.

Міністр зауважив, що така ситуація склалася не через COVID-19, а є наслідком того, що на медичну галузь, в тому числі і на медичну освіту, не звертали уваги всі 29 років Незалежності.

Як повідомлялося, раніше Степанов заявляв, що заробітна плата лікаря в Україні повинна стартувати від 20-25 тисяч гривень. На його думку, збільшення зарплати лікарям на близько 3,5 тисяч гривень, передбачене з 1 вересня поточного року, - недостатнє, і є лише першим кроком.

4 вересня, виступаючи у парламенті, Степанов ще раз підкреслив, що лікар не може отримувати ту заробітну плату, яка є сьогодні. На думку міністра, такі зарплати – сором для держави.