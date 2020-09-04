Для екстреної меддопомоги до кінця року закуплять 400 нових авто – глава МОЗ

Для екстреної медичної допомоги буде закуплено до кінця року 400 нових автомобілів.

Про це міністр охорони здоров'я Максима Степанов сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми забюджетували додатково гроші на придбання автомобілів екстренки та підвищення зарплат медпрацівників. 400 машин купимо до кінця року, але це тільки частина", - сказав Степанов.

Він також звернув увагу на ще одну проблему в медичній сфері – нестачу кадрів. "Багато хто каже про дефіцит кадрів у зв'язку із коронавірусом. COVID тут не при чому, це результату упродовж 25 років нехтування медичною сферою. І, справді, дефіцит кадрів – величезна проблема", - сказав Степанов.

За його словами, нині у закладах охорони здоров'я залишаються недокомплектованими 24,7 тисячі лікарських посад. При цьому дефіцит у сільській місцевості складає близько 8 тисяч осіб .

"Людей немає кому лікувати, і неважливо скільки нових апаратів ШВЛ ми дозакупимо, якщо нам не вистачає тих, хто вміє з ними працювати, лікувати, реанімувати, призначати медичні засоби", - наголосив глава МОЗ.

Стапанов додав, що є проблема і з медичною освітою, як наслідок – маємо нестачу лікарів.