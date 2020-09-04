Степанов розповів, куди пішли гроші з COVID-фонду

Понад 14 млрд грн, які МОЗ отримало з Фонду боротьби з COVID-19, були витрачені на обладнання для лікарень та лабораторних центрів, закупівлю засобів індивідуального захисту та доплати медичним працівникам.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на годині запитань до уряду у Верховній Раді сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Міністерству охорони здоров’я постановами Кабінету Міністрів були виділені кошти в сумі 14 млрд 345 млн грн з ковідного фонду. Зокрема, ці кошти передбачені на такі цілі: 100 млн грн на придбання апаратів ШВЛ, 2 млрд 90 млн грн на забезпечення засобами індивідуального захисту працівників закладів екстреної меддопомоги, закладів охорони здоров’я, лабораторних центрів. Також на закупівлю лабораторного обладнання, підвищення зарплати в лабораторних центрах. 5 млрд 300 млн грн - на закупівлю обладнання в приймальні відділення опорних закладів охорони здоров’я в госпітальних округах, 5 млрд 995 млн грн - на здійснення доплат заробітної плати медпрацівникам та іншим працівникам закладів охорони здоров’я. Ці доплати видадуть, розпочинаючи з вересня до кінця року”, - сказав Степанов.

Міністр додав, що НСЗУ здійснює виплати медичним закладам, які лікують хворих з COVID-19, за пакетами: екстрена медична допомога, стаціонарна медична допомога, робота мобільних бригад. В цілому виплачено майже 3,5 млрд грн, не враховуючи серпень. Виплати за серпень, за словами Степанова, почнуться з 5 вересня.