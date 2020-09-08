МОЗ: на Київщині заповнені 38% ліжок для пацієнтів із COVID-19

У лікарнях Київської області заповнені лише 38% ліжок, передбачених для хворих з COVID-19.

Про це на брифінгу заявила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В Київській області визначено 9 закладів охорони здоров’я першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, 825 ліжок загалом є в Київській області для госпіталізації таких пацієнтів. І станом на 5 вересня в цих лікарнях перебував 321 хворий з підтвердженим COVID-19 і 90 пацієнтів з підозрою. Таким чином, завантаженість ліжок в Київській області для лікування названої групи пацієнтів становила лише 38%", - сказала Микичак.

У цьому контексті вона прокоментувала інформацію ЗМІ щодо відмови пацієнту з пневмонією у Києво-Святошинському районі у госпіталізації через нібито відсутність місць у лікарнях. За словами Микичак, пацієнт хворів тривалий час, коли звернувся на лінію 103, також він не мав декларації з лікарем первинної ланки, а обслуговувався в приватному медзакладі.

Заступник міністра зауважила, що під час прийому виклику для цього пацієнта диспетчер не провів відповідної роз'яснювальної роботи щодо алгоритму дій для пацієнтів з COVID-19. Водночас сімейний лікар, який спілкувався з диспетчером "швидкої", "не дав чіткого розуміння, чи є підозра на COVID-19 чи ні".

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"Ми розуміємо і знаємо, що проблема роботи диспетчерів, їх комунікації є надзвичайно складною темою сьогодні. Тому ініціюємо цілий комплекс заходів, щоб суттєво покращити роботу диспетчерів, адже інколи від їхньої роботи залежить результат лікування пацієнта", - наголосила Микичак.

Як повідомляв Укрінформ, заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак заявила про перевищення 50% завантаженості ліжок для лікування хворих на COVID-19 у Києві та низці областей. Зокрема, станом на 7 вересня у Києві завантаженість ліжок хворими на коронавірусну хворобу становить 55%, у Вінницькій області – 53%, Івано-Франківській - 63%, у Львівській - 50%, Одеській - 66%, Рівненькій - 56%, Тернопільській - 56%, Чернівецькій - 68% і Чернігівській – 59%.