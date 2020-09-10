В Україні - 2 582 нових випадки коронавірусу

В Україні за минулу добу, 9 вересня, виявили 2 582 новий випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 145 612.

Такі дані містить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, від ускладнень, спричинених коронавірусом, за добу померли 44 особи, загалом у країні на сьогодні зафіксовано 3 023 летальних випадків.

Водночас одужали за добу 1 174 хворих на COVID-19, загалом від коронавірусу вилікувалися 65 877 осіб.

Найбільше хворих за добу виявлено у Харківській (339) області, у Києві (298), Тернопільській (252), Львівській (183), Івано-Франківській (143), Чернівецькій (134) областях.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні у вівторок виявили 2 551 новий випадок зараження коронавірусом.

Фото: Андрій Скакодуб