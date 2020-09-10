У світі зафіксували 28 мільйонів випадків коронавірусу

Станом на ранок 10 вересня у світі зареєстрували 28 025 181 випадок коронавірусу, зокрема 908 тисяч летальних випадків та 20 103 385 випадків одужання.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

За нову добу у світі зафіксовано 10 333 нових випадків і 696 нових смерті від захворювання.

Найбільшу кількість нових випадків за сьогодні виявлено в Мексиці, там зафіксовано 4 647 нових хворих і 611 летальних випадків.

США продовжує лідирувати за кількістю заражень, на сьогодні там зафіксовано понад 6,5 мільйонів випадків. В Індії - 4,4 мільйона, а в Бразилії 4,1 млн.