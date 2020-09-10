У Нідерландах викрили масштабну аферу із засобами захисту від COVID-19

У Нідерландах викрили масштабну аферу із засобами захисту від COVID-19

Укрінформ
У нідерландському місті Гаага правоохоронці затримали шістьох людей, яких вважають причетними до шахрайства щодо засобів захисту для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на NOS.

“Шістьох людей було затримано в Гаазі за підозрою у причетності до шахрайства щодо засобів захисту для боротьби з коронавірусом. Йдеться про чоловіків та жінок у віці від 31 до 69 років”, - йдеться у повідомленні.

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Продажем яких саме засобів захисту займалися підозрювані, не уточнюється. Зазначається, що клієнти з-за кордону заплатили за засоби захисту для боротьби з коронавірусом, але нічого не отримали. Йдеться про аферу на суму 830 тисяч євро. Гроші знаходилися на банківських рахунках підозрюваних, які банк заблокував. Не виключено, що будуть нові арешти.

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