Коронавірус у Нідерландах виявили вже майже на 40 норкових фермах

У Нідерландах кількість норкових ферм, де виявили тварин, заражених коронавірусом, зросла до 37.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на NOS.

“Коронавірус підтвердили на ше одній норковій фермі у селищі Де Ріпс. На початку цього тижня зараження виявили на двох інших місцевих фермах”, - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що загальна кількість заражених норкових господарств у країні сягнула 37.

Міністерство сільського господарства Нідерландів припускає, що тварини могли заразитися від людини. Влада країни вивчає ситуацію і розмірковує, що робити з норками, адже факти COVID-19 на фермах фіксують починаючи з квітня.

За останніми даними порталу Worldometer, у світі підтверджено 23 млн 581,6 тис. випадків COVID-19, у тому числі майже 812,4 тис. летальних, одужали трохи більше 16 млн пацієнтів.