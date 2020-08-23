У Нідерландах протестували через "коронавірусні" обмеження

З прапорами та плакатами люди мітингували у парку Малівельд, де зазвичай проходять демонстрації, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Учасники акції виступають проти дотримання обов’язкової дистанції у 1,5 метра та носіння захисних масок.

Тим часом в Амстердамі та Роттердамі відсьогодні штраф за перебування без захисних масок у людних місцях становить 95 євро.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Національного інституту охорони здоров’я Нідерландів (RIVM), в Амстердамі та Роттердамі найбільша кількість хворих на коронавірус у країні. У цих містах запровадили з 5 серпня обов’язкові захисні маски у громадських місцях. Маски повинні носити люди віком від 13 років у магазинах, торгових центрах, ринках, на туристичних вулицях. Використання захисної маски обов’язкове з 6-ї ранку до 22:00.

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За даними Worldometer, станом на 23 серпня у Нідерландах зареєстровано 66 554 випадків коронавірусу, із них 6,200 летальних.