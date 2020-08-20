Поліція у Гаазі розігнала мітинг проти вакцинації та карантину

У нідерландській Гаазі поліція розігнала мітингувальників, які виступали проти вакцинації та обмежувальних заходів через коронавірус.

Акція проводилася під стінами комплексу Бінненгоф, де розташовані Генеральні штати (парламент) і резиденція прем'єр-міністра Нідерландів, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Участь у мітингу взяло близько 40 людей. За інформацією поліції, кількох осіб затримано через напад на правоохоронців, однак точна кількість затриманих не повідомляється.

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Як повідомляв Укрінформ, 16 серпня у Гаазі пройшла демонстрація проти обмежувальних заходів через коронавірус, вакцинацію та 5G. У ній взяли участь близько тисячі людей.