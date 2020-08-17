В Іспанії мітингували проти масок і посилення карантину
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на France24.
Натовп протестувальників зібрався на площі Плаза-де-Колон. Вони тримали плакати з гаслами "Вірусу не існує", "Маски вбивають" та "Ми не боїмося".
Як зазначається, багато учасників мітингу були без масок, хоча це суперечить постанові уряду щодо обов'язкового носіння захисних засобів у громадських місцях по всій Іспанії, де спостерігається зростання випадків.
Протест пройшов через два дні після того, як уряд країни оголосив про нові обмеження для стримування розповсюдження вірусу. Серед них - закриття нічних клубів та дискотек та заборона паління у громадських приміщеннях, де не можна забезпечити дистанцію принаймні у два метри між людьми.
Як повідомляв Укрінформ, у регіоні Мадрида почнуть вибірково тестувати населення на COVID-19 у зв'язку зі спалахом захворюваності.
Виклик вибраних пацієнтів на тестування здійснюватиметься через SMS-повідомлення на мобільні телефони з текстом: "Навіть якщо у вас немає симптомів, пропонуємо вам зробити ПЛР-тест".
Щоденно планують робити 1 000 вибіркових тестів.
Останнім часом ситуація в Іспанії, колись найбільш враженій хворобою COVID-19 країні Європи, погіршується. Після виявлення в червні та першій половині липня в середньому 300-400 нових хворих щоденно почалося стрімке зростання захворюваності. Вже понад два тижні в країні щодня реєструють декілька тисяч нових інфікувань.
Станом на ранок 17 серпня у світі зафіксовано понад 21,8 мільйона випадків коронавірусу COVID-19.