В Іспанії мітингували проти масок і посилення карантину

У Мадриді сотні людей вийшли 16 серпня на вулиці на знак протесту проти обов'язкового носіння захисних масок та інших обмежувальних заходів, введених іспанським урядом для стримування пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на France24.

Натовп протестувальників зібрався на площі Плаза-де-Колон. Вони тримали плакати з гаслами "Вірусу не існує", "Маски вбивають" та "Ми не боїмося".

Як зазначається, багато учасників мітингу були без масок, хоча це суперечить постанові уряду щодо обов'язкового носіння захисних засобів у громадських місцях по всій Іспанії, де спостерігається зростання випадків.

Протест пройшов через два дні після того, як уряд країни оголосив про нові обмеження для стримування розповсюдження вірусу. Серед них - закриття нічних клубів та дискотек та заборона паління у громадських приміщеннях, де не можна забезпечити дистанцію принаймні у два метри між людьми.

Як повідомляв Укрінформ, у регіоні Мадрида почнуть вибірково тестувати населення на COVID-19 у зв'язку зі спалахом захворюваності.

Виклик вибраних пацієнтів на тестування здійснюватиметься через SMS-повідомлення на мобільні телефони з текстом: "Навіть якщо у вас немає симптомів, пропонуємо вам зробити ПЛР-тест".

Щоденно планують робити 1 000 вибіркових тестів.

Останнім часом ситуація в Іспанії, колись найбільш враженій хворобою COVID-19 країні Європи, погіршується. Після виявлення в червні та першій половині липня в середньому 300-400 нових хворих щоденно почалося стрімке зростання захворюваності. Вже понад два тижні в країні щодня реєструють декілька тисяч нових інфікувань.

Станом на ранок 17 серпня у світі зафіксовано понад 21,8 мільйона випадків коронавірусу COVID-19.