У Нідерландах мітингували проти вакцинації та карантину через COVID-19

У нідерландському місті Гаага влаштували демонстрацію проти обмежувальних заходів через коронавірус, вакцинацію та 5G.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Протест відбувся у парку Малівельд, де зазвичай проходять демонстрації. На акцію з плакатами та прапорами із гаслами проти вакцинації, 5G та заходів, запроваджених через коронавірус, прийшло близько тисячі людей.

Протестувальники не дотримувалися дистанції 1,5 метра, танцювали, співали зі сцени пісні із закликом не вакцинуватися проти коронавірусу.

Деякі з мітингарів об’єдналися в окремі групи і пройшлися маршем від Схевенінгена (морський курорт на узбережжі Північного моря, один з районів Гааги) до парку Малівельд.

У Нідерландах мітингували проти вакцинації та COVID-19 / Фото: Софія Шовікова

Як повідомляв Укрінформ, 1 серпня у центрі Гааги відбувся мітинг проти обмежувальних заходів.

Більшість протестувальників були без захисних масок і не дотримувалися дистанції 1,5 метра.

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У червні антикарантинна акція в Гаазі закінчилася арештом 37 людей. Тоді проводити акцію місцева влада заборонила, щоб не наражати на небезпеку людей.

Аналогічна акція 1 серпня відбулася у Берліні. В ній взяли участь близько 17 тисяч осіб. Протестувальники вимагали скасування обмежень, запроваджених у Німеччині через поширення коронавірусної інфекції.

За даними сайту Worldometer, станом на 16 серпня у світі зафіксовано 21 754 099 випадків хвороби COVID-19, від якої на сьогодні одужали 14 479 584 людини, померли - 771 378.