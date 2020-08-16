Італія від завтра посилює карантин через зростання хворих на COVID-19

Влада Італії з понеділка, 17 серпня, через збільшення кількості хворих на коронавірусну хворобу Covid-19 посилює карантин.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення ухвалило міністерство здоров’я країни у неділю, 16 серпня, повідомив його очільник Роберто Сперанца.

"Призупиняються танці як на відкритому повітрі, так і в приміщенні, зокрема на дискотеках і в будь-якому іншому публічному місці", – заявив він.

Також в Італії запроваджується вимога носити захисну маску з 18:00 до 06:00 на всій території країни у публічних місцях і приміщеннях на відкритому повітрі, а також у громадських місцях (площі, вулиці), де через скупчення людей є ризик інфікуватися коронавірусом.

Міністр пояснив, що посилення карантину запровадили для того, щоб можна було безпечно відкрити школи у вересні. Також, за його словами, наразі зростання нових хворих на коронавірус в Італії є меншим, ніж в Європі загалом.

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Раніше Італія, де за першу хвилю коронавірусу померло найбільше людей у Європі, продовжила надзвичайний стан до 15 жовтня.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 21 700 823 випадки захворювання на COVID-19, зокрема 770 523 летальні, одужало 14 407 913 людей.