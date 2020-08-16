Італія дозволила прогулянки на круїзних лайнерах
Укрінформ
Влада Італії відсьогодні дозволила прогулянки на круїзних лайнерах.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція ANSA.
"Круїзна індустрія, яка була повністю призупинена через пандемію COVID-19, починає відновлення сьогодні з порту Генуї", - йдеться у повідомленні.
Протягом останньої доби в Італії зафіксували 479 нових випадків хвороби COVID-19, що на 150 менше, ніж минулої доби. Загальна кількість підтверджених випадків захворювання в Італії зросла до 253 915-ти.
Протягом останньої доби в Італії чотири людини померли від коронавірусу, а з початку пандемії - 35 396.
За даними Worldometer, у світі зафіксовано 21 700 823 випадки захворювання на COVID-19, зокрема 770 523 летальні, одужало 14 407 913 людей.
фото: ANSA/ЕРА