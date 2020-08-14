В Італії — найбільший з кінця червня приріст нових випадків COVID-19

В Італії зафіксована за останню добу кількість нових випадків коронавірусу фактично сягнула рівня кінця червня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція ANSA.

Згідно з даними міністерства охорони здоров’я, за добу в Італії зафіксували 574 нові випадки коронавірусної хвороби. Це найбільший показник з 24 червня, коли було 577 нових випадків.

Крім того, в Італії зафіксовано ще 3 смерті від коронавірусу (позаминулої доби їх було 6).

Загалом в Італії налічується вже 252 809 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, померли 35 234 інфіковані особи.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 21 226 279 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 760 210 летальних, одужали 14 034 789 людини.