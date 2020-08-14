У Чехії за добу - найбільший з квітня приріст заражень коронавірусом

У Чехії за останню добу зафіксовано 330 нових випадків зараження коронавірусом, що є найбільшим щоденним зростанням з 3 квітня та третім найбільшим - з початку епідемії в країні.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на дані Мінздраву Чехії.

Наразі з інфекцією в країні борються 5 436 пацієнтів, із них 131 - у лікарнях.

До цього найвищий добовий приріст випадків коронавірусу було зафіксовано 27 березня - 377, 3 квітня - 334 випадки. Стале зростання показників фіксується з початку серпня, а з минулого тижня вони перевищують 300 нових випадків за добу.

З 1 березня, коли в Чехії було констатовано перший випадок зараження коронавірусом SARS-CoV-2, у Чеській Республіці зафіксовано 19 401 випадок захворювання COVID-19. Близько 70% інфікованих одужали, померла 391 людина.

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Загалом у країні було проведено 776 тисяч тестів.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 14 серпня у світі, за даними сайту Worldometer, зареєстровано 21 068 344 випадків COVID-19, з них 757 440 - летальні, 13 917 952 осіб одужали. 1%, або 64 499 хворих, у світі - у серйозному або критичному стані. Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.