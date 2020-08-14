У світі зареєстрували понад 21 мільйон випадків коронавірусу

Станом на ранок 14 серпня у світі зафіксовано понад 21 мільйон випадків коронавірусу.

Про це передає Укрінформ з посиланням на сайт Worldometer.

Як зазначається, загалом з 21 068 344 випадків COVID-19, 757 440 - летальні, 13 917 952 осіб одужали. 1% або 64 499 хворих у світі знаходяться у серйозному або критичному стані.

Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.

Протягом минулої доби у світі від COVID-19 померло 6 653 людини.

Лідерами за кількістю хворих на COVID-19 у світовій статистиці є США (5 415 666), Бразилія (3 229 621), Індія (2 459 613) та Росія (907 758).

За ніч було зареєстровано 10 732 нових випадків, з них 7 371 в Мексиці і більше тисячі в Болівії.

Також з початку нової доби у світі внаслідок пандемії коронавірусу померли 723 особи, найбільша їх кількість припадає на Мексику — 627.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 13 серпня лабораторно підтвердили 86 140 випадків COVID-19, з них за добу - 1592.