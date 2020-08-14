Навчальний рік у Туреччині почнеться раніше, попри коронавірус

Державні школи в Туреччині розпочнуть дистанційне навчання на тиждень раніше, ніж було заплановано, - 31 серпня, а повноцінний шкільний процес стартує 21 вересня.

Як повідомляє власкор Укрінформу, про це заявив міністр освіти Туреччини Зія Сельчук.

"У нашій країні понад 1 мільйон викладачів. Я також один з них. Всі ми будемо з дітьми. Якщо ми справді віримо, ми переживемо "шкільне хвилювання" належним чином і цього року", - сказав міністр.

Він повідомив, що навчання у школах державної форми власності розпочнеться з 31 серпня. Раніше планувалося, що після 11-тижневих літніх канікул (навчальний рік завершився 19 червня) діти підуть до школи 7 вересня.

Повноцінне навчання розпочнеться 21 вересня. Міносвіти випустило детальну інструкцію щодо організації навчального процесу, перевірки стану здоров’я дітей, організації навчального простору з дотриманням соціальної дистанції, вимог до дезінфекції тощо.

За минулу добу в Туреччині було виявлено 1212 нових випадків COVID-19, 18 пацієнтів померли, 934 одужали. За добу було зроблено понад 67,2 тисячі тестів.