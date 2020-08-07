У Туреччині від COVID-19 одужали понад 220 тисяч осіб

Понад 220 тисяч мешканців Туреччини з 237 тисяч, які були інфіковані коронавірусом, вилікувалися від COVID-19.

Про це повідомляє власкор Укрінформу з посиланням на міністра охорони здоров’я Туреччини Фахреттіна Коджу.

За словами очільника МОЗ, за добу було зроблено 54 494 тести, з них 1153 виявилися позитивними. Зафіксовано 14 летальних випадків, 1040 пацієнтів одужали.

Загалом від початку епідемії коронавірус здолали 220 546 мешканців Туреччини.

Водночас міністр закликав дотримуватися карантинних заходів через небезпеку різкого зростання захворюваності, що спостерігалося кілька днів поспіль. Цей стрибок пов’язували з порушеннями правил безпеки через активність населення в період свята Курбан-байрам та літніх відпусток.

Як повідомлялося, турецькі ЗМІ, з посиланням на працівників медичних закладів, що приймають інфікованих коронавірусом в Анкарі та Газіантепі, вказали, що кількість інфікованих вища, ніж відображається в статистиці МОЗ. За даними лікарів, тільки у столиці щодня виявляють тисячу нових випадків інфікування.