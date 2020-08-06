У Туреччині кількість тестів на COVID-19 перевищила 5 мільйонів

Від початку епідемії коронавірусної інфекції медики Туреччини вже провели понад 5 млн тестів на COVID-19.

Про це повідомляє власкор Укрінформу з посиланням на міністра охорони здоров’я Туреччини Фахреттіна Коджу.

За його словами, протягом останніх 24 годин проведено майже 54 тисячі тестів на коронавірус. Таким чином, загальна кількість аналізів сягнула 5 млн 27 тис. 308.

Очільник МОЗ Туреччини наголосив на важливості запобігати ризикам нових випадків інфікування під час відпусток та свят.

Міністр указав, що кількість інфікованих щодня зростає – так, за минулу добу було виявлено на 95 випадків більше, ніж днем раніше. Загалом за минулу добу в Туреччині підтверджено 1178 нових випадків COVID-19, 19 пацієнтів померли, 1015 одужали.

Загалом у Туреччині зафіксовано 236,1 тис. випадків інфікування коронавірусом, у тому числі 5784 летальних, вилікувалися 219,5 тис. осіб.

Фото: CTK Photo/Укрінформ