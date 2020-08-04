У Туреччині через релігійні свята збільшилася кількість інфікованих COVID-19

Показник кількості нових випадків інфікування в Туреччині демонструє різке зростання, що в МОЗ країни пояснюють контактуванням людей під час святкування Курбан-байраму та нехтуванням вимогами до безпеки.

Про це повідомляє власкор Укрінформу з посиланням на міністра охорони здоров’я Фахреттіна Коджу.

"Різниця між двома днями за короткий період вперше стала настільки значною. Ми не повинні допустити, щоб через контактне середовище під час свят та канікул були тяжкі наслідки. Ми всі відповідальні один перед одним", - повідомив міністр за результатами минулої доби.

Раніше він застерігав населення від недотримання вимог безпеки, адже нехтування вимогами щодо носіння масок та соціальної дистанції під час святкування Курбан-байраму може призвести до погіршення епідситуації.

За минулу добу в Туреччині було виявлено 1083 нові випадки інфікування, вчора - 995. Це вперше за тривалий період, коли показник інфікування перевищив тисячну відмітку. За добу померли 18 осіб, одужали - 994.