У Туреччині почали масштабне дослідження мутацій COVID-19
Як передає Укрінформ, про це повідомила очільниця Національної довідкової лабораторії вірусології головного управління громадського здоров'я Гюлай Коруклуоглу.
"Важливо зрозуміти, чи схожий вірус березня на вірус в червні, чи зразок вірусу, надісланий з південного сходу країни у квітні, має подібні риси з тими, які були зібрані з Чорноморського регіону в тому ж місяці", - пояснила вона.
Проби збирали по всій країні упродовж останніх чотирьох місяців. Лабораторії продовжують надсилати зразки позитивних випадків COVID-19 до головної, на основі якої створено відповідну базу. Результати дослідження будуть оголошені приблизно через місяць.
Також науковиця висловила переконання, що зниження рівня смертності в країні пов’язане зі зміною протоколів лікування на основі останніх наукових знань, але не через мутацію коронавірусу.
За останню добу в Туреччині від COVID-19 померло 18 людей, одужали 978. Було зроблено понад 40,2 тисячі тестів, 987 з яких — позитивні. За весь час пандемії було виявлено понад 232,8 тисячі випадків інфікування, з них 5 728 мали летальні наслідки, майже 216,5 тисяч інфікованих коронавірусом одужали.
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