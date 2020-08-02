У Туреччині почали масштабне дослідження мутацій COVID-19

У Туреччині почали масштабне дослідження, метою якого є встановлення мутації коронавірусу на території країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомила очільниця Національної довідкової лабораторії вірусології головного управління громадського здоров'я Гюлай Коруклуоглу.

"Важливо зрозуміти, чи схожий вірус березня на вірус в червні, чи зразок вірусу, надісланий з південного сходу країни у квітні, має подібні риси з тими, які були зібрані з Чорноморського регіону в тому ж місяці", - пояснила вона.

Проби збирали по всій країні упродовж останніх чотирьох місяців. Лабораторії продовжують надсилати зразки позитивних випадків COVID-19 до головної, на основі якої створено відповідну базу. Результати дослідження будуть оголошені приблизно через місяць.

Також науковиця висловила переконання, що зниження рівня смертності в країні пов’язане зі зміною протоколів лікування на основі останніх наукових знань, але не через мутацію коронавірусу.

За останню добу в Туреччині від COVID-19 померло 18 людей, одужали 978. Було зроблено понад 40,2 тисячі тестів, 987 з яких — позитивні. За весь час пандемії було виявлено понад 232,8 тисячі випадків інфікування, з них 5 728 мали летальні наслідки, майже 216,5 тисяч інфікованих коронавірусом одужали.

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