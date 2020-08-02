У Греції зафіксували найбільший за три місяці "стрибок" коронавірусу

У Греції зареєстрували найбільший протягом трьох місяців "стрибок" кількості заражень новим коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ekathimerini.

1 серпня Національна організація охорони здоров'я Греції повідомила про 110 нових випадків COVID-19.

Нові зафіксовані випадки збільшили загальну кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 по всій країні до 4 587, кількість жертв пандемії залишилась на позначці 206.

Як повідомляє портал Keep Talking Greece, 110 нових випадків - найбільша кількість добових захворювань у Греції протягом останніх трьох місяців. Найвищий показник - 150 нових випадків - був зафіксований в країні 1 травня.

Як передає Укрінформ з посиланням на дані сайту Worldometers, на середину дня 2 серпня серед підтверджених 18 053 062 випадків захворювання на COVID-19 у світі 689 517 випадків - летальні. 11 349 471 хворий вилікувався.