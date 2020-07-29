Уряд Греції розширив перелік місць, де обов'язкове носіння маски

Уряд Греції розширив перелік місць, де носіння маски, з метою стримати поширення епідемії коронавірусу, є обов'язковим.

Про це повідомляє Ekathimerini.

"Греція робить обов'язковим носіння масок у більшому переліку закритих громадських приміщень, щоб стримати поширення нового коронавірусу після невеликого спалаху хвороби у другій половині липня, заявив заступник міністра цивільного захисту Нікос Гардаліас", - йдеться у повідомленні.

10 днів тому грецькі органи охорони здоров’я запровадили обов’язкове носіння масок для відвідувачів супермаркетів. Маски також вимагають носити у громадському транспорті.

Нові заходи набувають чинності з середи, 29 липня, та передбачають носіння масок у закладах роздрібної торгівлі, у приміщеннях державних установ, банках, закладах харчування, пекарнях та ліфтах, релігійних установах.

«Зростання захворюваності в Афінах і Салоніках доводить, що вірус все ще є. Вимоги мають сприяти колективному благу», - сказав Гардаліас.

У Греції з початку пандемії коронавірусу, станом на 27 липня, зафіксовано 4 227 підтверджених випадків захворювання та 202 летальних випадки.

Згідно з даними Worldometer, у світі підтверджено 16 659 409 випадків зараження на коронавірус, зокрема 656 853 летальних випадки, одужали 10 253 211 осіб.