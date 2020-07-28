Ляшко назвав умову, за якої європейські країни відкриють кордони для українців

Відкриття кордонів європейськими країнами для українських громадян буде можливим за умови, якщо в Україні 2 тижні поспіль буде реєструватися не більше 480 випадків COVID-19 за добу.

Про це на зустрічі з Європейською бізнес-асоціацією, яка транслювалася на платформі ZOOM, сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Багато чого залежить саме від українців. Якщо ми всі дисципліновано одягнемо маски, перестанемо відвідувати місця масового скупчення людей, це значно вплине на статистику, ми зможемо перейти на статистику 24 (активних випадки COVID-19 - ред.) на 100 тисяч населення за два останні тижні. Щоб до цієї цифри дійти, нам треба, щоб впродовж 14 днів реєструвалося не більше 480 випадків на добу. Ми сьогодні реєструємо 800, 900, 1000 випадків (на день — ред.)”, - сказав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 27 липня в Україні фіксується 66,70 активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення. Таким чином Україна віднесена до країн "червоної" зони.

Раніше Кабмін встановив показник в 55 хворих на COVID-19 на 100 тис. населення, за яким визначаються країни "червоної" та "зеленої" зони.

Станом на 28 липня в Україні лабораторно підтверджені 66 575 випадків COVID-19, з них за добу – 919.