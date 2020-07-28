МОЗ оновило перелік країн "зеленої" та "червоної" зон

Міністерство охорони здоров'я оновило перелік країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення віднесені до "зеленої" та "червоної" зон.

Інформація щодо кількості активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення станом на 27 липня 2020 року доступна на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Так, згідно з оприлюдненими даними, в Україні фіксується 66,7 активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення. Таким чином Україна віднесена до країн "червоної" зони.

Водночас в списку країн "червоної" зони опинилася Албанія, в якій зафіксовано 67,52 активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення, Болгарія - 68,14, Сербія - 104,74.

В "зеленій зоні" - популярні туристичні напрямки Туреччина та Єгипет. А також Чехія, Греція, Польща, Хорватія, Італія Швейцарія, Австрія, Кіпр, Словенія, Словаччина, Угорщина, Грузія.

Водночас станом на 27 липня немає даних про кількість активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення у Великій Британії, Швеції та Іспанії.

Для осіб, які прибувають з країн "червоної" зони, обов'язкова 14-денна обсервація або самоізоляція та реєстрація в додатку "Дій вдома".

За бажанням, особа може припинити режим самоізоляції, зробівши ПЛР-тест на виявлення COVID-19 та отримавши негативний результат.

Перелік лабораторій, що мають право передавати результати тестування на COVID-19 методом ПЛР для припинення самоізоляції через додаток «Дій вдома», доступний на сайті Центру громадського здоров'я.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів встановив показник в 55 хворих на COVID-19 на 100 тис. населення по якому визначаються країни "червоної" та "зеленої" зони.

Станом на 28 липня в Україні лабораторно підтверджені 66 575 випадків COVID-19, з них за добу – 919.

Загалом у світі станом на ранок 28 липня кількість випадків COVID-19 становить 16 650 48. Одужали 10 234 971 особа, 656 621 пацієнт помер.