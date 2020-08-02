В австралійському штаті Вікторія оголосили стан катастрофи через COVID-19

В австралійському штаті Вікторія оголошено стан катастрофи після того, як у неділю було виявлено 671 випадок коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє SBS News.

Як зазначив глава уряду штату Даніель Ендрю, подальші обмеження запроваджуються щодо мешканців Мельбурну на найближчі шість тижнів.

З вечора неділі по всьому місту буде встановлено щоденну комендантську годину, що триватиме з 8 вечора до 5 ранку, а спортивна активність обмежуватимуться однією годиною щодня в межах п'яти кілометрів від оселі.

Мешканці міста зможуть залишати власні домівки лише, щоб придбати їжу, піти працювати чи навчатися, займатися фізичними вправами чи подбати про немічних людей.

Ендрю попередив, що влада не буде толерантною до тих, хто порушує нові карантинні обмеження.

"Якщо ви не маєте жодних вагомих причин бути поза межами своєї оселі ввечері після 20-ої години, вас затримають та оштрафують", - зазначив він.

Станом на сьогодні, загалом у Австралії кількість загиблих унаслідок пандемії коронавірусу складає 208 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом у світі сягнула 18 026 716. З них 688 982 - летальні. 11 334 985 хворих вилікувалися.