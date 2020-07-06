В Австралії вперше за 100 років закриють внутрішній кордон через COVID-19

Влада Австралії вирішила закрили кордон між штатами Новий Південний Уельс та Вікторія через спалах коронавірусу (COVID-19).

Про це повідомляє The Sydney Morning Herald.

«Кордон між Новим Південним Уельсом і Вікторією буде закритий у вівторок опівночі через повторний спалах COVID-19 у Вікторії», - йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення було ухвалене після розмови губернатора штату Вікторії Данієля Андрюса з прем’єр-міністром Австралії Скоттом Моріссоном.

У штаті за минулу добу зареєстрували рекордні 127 нових випадків захворювання на коронавірус, із яких 2 стали летальними.

Нині у Вікторії вже 645 підтверджених випадків COVID-19. Ще два тижні тому цей показник становив 125.

Зазначається, що закриття кордону Новим Південним Уельсом і Вікторією станеться вперше за останні 100 років.

Як повідомлялося, станом на ранок 6 червня у світі зареєстрували 11 559 213 випадків COVID-19. Одужали 6 535 902 особи, 536 786 - померли.