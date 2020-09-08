Понад 240 шкіл Тернопільщини перейшли на навчання онлайн

У Тернопільській області із понад 800 загальноосвітніх шкіл у більш як 240 навчання відбувається онлайн.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації, передає Укрінформ.

"Усі навчальні заклади у районах "червоної" епідемічної зони, крім міста Тернополя, виконали рішення державної, регіональної та місцевих комісії ТЕБ та НС та перейшли на дистанційне навчання. Це 243 заклади освіти, де з 7 вересня навчання відбувається онлайн.

У Тернополі, попри те, що місто перебуває у "червоній" зоні, навчальний процес там триває у закладах загальної середньої освіти, дошкільних та позашкільних. Керівники опираються на рішення міської комісії техногенно-епідемічної та надзвичайної ситуацій", - сказала начальник обласного управління освіти і науки Оксана Хома.

За її словами, за дотримання норм, що стосуються тієї чи іншої епідемічної зони, безпосередньо відповідає керівник навчального закладу.

Як повідомлялося, раніше мерія Тернополя подала судовий позов до уряду через запровадження в обласному центрі "червоної" зони. На сьогодні у місті діє рішення сесії міської ради, яким визнано незаконною постанову уряду, на підставі якої Тернопіль раніше вже вносили до "червоної зони". Згідно з цим рішенням у Тернополі працюють школи, дитячі садки, а громадський транспорт – у режимі спецрейсів.

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За даними обласного лабораторного центру, станом на 8 вересня на Тернопільщині з початку епідемії зафіксовано 7565 випадки коронавірусу, 86 – летальні, 3545 людей одужало.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні оновила поділ на карантинні зони, який почне діяти 7 вересня.

Зокрема, до "червоної" зони віднесені міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області.

В Україні станом на 8 вересня лабораторно підтверджені 140 479 випадків коронавірусу, за минулу добу зафіксували 2 411 випадків.