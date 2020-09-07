Тернопіль позивається до уряду через введення у місті "червоної" зони

Судовий позов до уряду подає Тернопільська міська рада через запровадження в обласному центрі «червоної» зони.

Як передає Укрінформ, про це у відео на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

«Ми подаємо судовий позов до уряду щодо незаконності запровадження «червоної» зони у місті. Разом змушені захищати своє право на працю та навчання. Не можемо допустити, щоб місто зупинилося, адже понад 80 відсотків надходжень у бюджет Тернополя – це податки, які сплачує малий та середній бізнес. Тобто, якщо ми закриємо їхню діяльність, місто просто зупиниться. Ми не зможемо тоді фінансувати ні лікарні, ні школи, ми не зможемо підготуватися до опалювального сезону. Також не можемо допустити транспортної блокади Тернополя і паралізувати життя понад 200-тисячного міста», - сказав Надал.

Він додав, що напередодні у місті відбулися протести тернопільських підприємців.

За словами Надала, на сьогодні у місті діє рішення сесії міської ради, яким визнано незаконною постанову уряду, на підставі якої Тернопіль раніше вже вносили до «червоної зони». Це рішення міської ради неопротестовано жодним урядовим органом у судовому порядку. Більше того, міністр КМУ під час одного з телеефірів визнав правомірність рішення сесії міської ради, зазначив міський голова.

Він також звернувся до поліції з проханням і рекомендацією не складати «протоколів» щодо підприємців на підставі незаконної постанови уряду.

За його словами, за добу у місті виявлено 40 інфікованих, від початку епідемії коронавірусом захворіло 1983 мешканці, 862 вже одужало.

За даними обласного лабораторного центру, станом на 7 вересня на Тернопільщині з початку епідемії зафіксовано 7373 випадки захворювань на коронавірус, 84 – летальні, 3283 людей одужало.

Як повідомлялося раніше, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні оновила поділ на карантинні зони, який починає діяти 7 вересня.

Зокрема, до "червоної" зони віднесені міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області.

Три дні тому міська рада Івано-Франківська подала судовий позов до Кабінету Міністрів України через віднесення міста до «червоної» зони карантину.