Мер Тернополя заявляє, що школярі міста можуть навчатися і дистанційно

Міський голова Тернополя Сергій Надал не заперечує, що за бажанням батьків їхні діти можуть навчатися й дистанційно у школах обласного центру.

Про ці він написав у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Якщо батьки бажають, щоб дитина залишилася вдома і навчалася дистанційно, через Інтернет, у них є така можливість. Так само батьки можуть вирішити, що дитина відвідуватиме навчальний заклад та навчатися з усіма дітьми», - зазначив Надал.

Він також додав, що незважаючи на складені працівниками поліціі протоколи на директорів шкіл та садочків, разом із батьківськими комітетами було прийнято рішення про продовження навчального процесу. Є звернення батьків усіх шкіл із закликом, щоб навчання проводилося. Те ж стосується і садочків.

За словами керівника міста, нині у Тернополі навчання триває за змішаною системою: класи поділені на групи, а учні середніх і старших класів відвідують школу через день. Керівники шкіл відслідковують дотримання протиепідемічних заходів. На вході у школи проводиться температурний скринінг, мають бути відкриті запасні входи/виходи, учні повинні користуватися дезінфікувальними засобами.

Як повідомлялося, напередодні в області поліція склала понад 30 протоколів на директорів навчальних закладів області, які всупереч рішенню про введення в Тернополі та деяких районах області червоної зони, не закрили школи для відвідування учнями.

Нині до червоної зони віднесені міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області.

Раніше міська влада Тернополя прийняла рішення не переводити місто у червону зону. Тут працюють школи, дитячі садки, тільки громадський транспорт переведено на спецобслуговування пасажирів, які дотичні до обслуговування інфраструктури обласного центру.

Водночас Міністерство освіти і науки нагадало директорам шкіл, що у разі недотримання вимог законодавства про охорону здоров’я вони несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність. Зокрема, якщо недотримання карантину призведе до смерті дитини, директора можуть покарати обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

За даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, на Тернопільщині зафіксовано 8377 хворих на коронавірус. За останню добу кількість хворих збільшилася на 302 особи. Всього зафіксовано 98 летальних випадків, 3821 людина одужала.

Як повідомляло агентство, в Україні за останню добу зареєстровано рекордні 3 144 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 148 756.