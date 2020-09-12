Київські школи з понеділка переходять на роботу в умовах "помаранчевої" зони

Як передає Укрінформ, про це заявив в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, повідомляє пресслужба КМДА.

«На сьогодні небезпеки немає, рівень захворюваності вчителів та школярів низький, на карантин закрито всього дві з 428 шкіл. У той же час ми маємо бути готовими до будь-якого сценарію розвитку епідемії. Керівники всіх шкіл мають чіткі інструкції дій у разі спалаху хвороби, та залежно від розміру школи і кількості учнів готові запроваджувати різні можливі сценарії організації навчання. 14 вересня школи працюють за тим самим сценарієм, як і на минулому тижні, а в разі будь-яких змін – усі батьки отримають повідомлення від класних керівників своїх дітей. Ми вводимо цю систему, щоб батьки не плутались у повідомленнях посадовців різного рівня, а чітко розуміли графік своєї дитини», – наголосив Мондриївський.

В. о. першого заступника голови КМДА зауважив, що в столиці вже є ефективний досвід роботи дитячих садочків під час карантину, і школи також мають гідно пройти цей шлях.

«Столична влада зробила все для забезпечення закладів освіти всім необхідним для дезінфекції та безпеки дітей і вчителів. Дезінфектори та маски для вчителів закуплено в достатній кількості, всі працівники освіти щодня проходять температурний скринінг, за станом здоров’я дітей стежать викладачі та медсестри. Я також звертаюсь до батьків: будьте відповідальними, навіть при найменших симптомах респіраторного захворювання у дитини не відправляйте її до школи та зверніться до лікаря», – зауважив Мондриївський.

Департамент освіти і науки щодня моніторить ситуацію в столичних закладах освіти. Станом на минулий тиждень із майже 350 тисяч працівників освіти та школярів на COVID-19 захворіли 276 осіб.

Як повідомлялося, Київ потрапив у помаранчеву зону карантину.

В Україні за минулу добу виявили 3 103 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 151 859.

Станом на 12 вересня у Києві вже 16 951 підтверджений випадок захворювання на COVID-19, за добу - рекордні 428 нових, п'ятеро людей померли.