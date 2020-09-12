В Україні - 3 103 нових випадки коронавірусу

В Україні за минулу добу, 11 вересня, виявили 3 103 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 151 859.

Такі дані містить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, від ускладнень, спричинених коронавірусом, за добу померли 72 особи, загалом у країні на сьогодні зафіксовано 3 148 летальних випадків.

Водночас одужав за добу 1 341 хворий на COVID-19, загалом від коронавірусу вилікувалися 68 346 осіб.

Найбільше хворих за добу виявлено у Києві (428), Харківській (292), Тернопільській (280), Одеській (225) областях.

Як повідомляв Укрінформ, 10 вересня в Україні виявили 3 144 нових випадки зараження коронавірусом.

Фото: Андрій Скакодуб