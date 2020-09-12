У світі зафіксували 28,7 мільйона випадків коронавірусу

Станом на ранок 12 вересня у світі зареєстрували 28 659 727 випадків коронавірусу, зокрема 919 718 смертей і 20 586 147 випадків одужання.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

За нову добу у світі зафіксовано 11 719 нових випадків і 619 смертей від захворювання.

Найбільшу кількість нових випадків за сьогодні виявлено в Мексиці, там зафіксовано 5 935 нових хворих і 534 загиблих.

У США на сьогодні зафіксовано 6 636 247 випадків COVID-19, в Індії - 4 659 984 (зокрема 2 605 нових), у Бразилії - 4 283 978.