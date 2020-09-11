Ситуація з COVID-19 в Україні розвивається не за найкращим сценарієм - Степанов

Україна просувається не за найкращим сценарієм у справі протидії поширенню коронавірусної хвороби.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це у програмі “Свобода слова Савіка Шустера сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“Виходячи з того, з якою швидкістю ми перевалили 2 і 3 тисячі (хворих із COVID-19 щодоби – ред.), легковажне ставлення до всіх правил, ми йдемо не за найкращим сценарієм. З такою швидкістю ми можемо так само перейти 4 тисячі. За всім цим є лікарні, які будуть заповнюватися, буде зростати навантаження. Всьому є межа, якби ми не хотіли - є межа кількості ліжок, вони можуть просто всі заповнитися, і нам може банально не вистачити лікарів, які будуть надавати медичну допомогу”, - сказав Степанов.

Він наголосив що кожен громадянин повинен дотримуватися простих базових правил, які убезпечать від інфікування COVID-19: масковий режим, дотримання дистанції, користування антисептиками.

Як повідомляв Укрінформ, Максим Степанов заявив про те, що МОЗ розпочинає підготовку ще 15 тис. ліжок для хворих із COVID-19 у лікарнях другої хвилі.

Зараз медичну допомогу їм надають у 315 лікарнях, ще 213 медзакладів – у резерві.

11 вересня в Україні лабораторно підтверджено 3144 нові випадки COVID-19, а загалом від початку епідемії -148 756.