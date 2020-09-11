Україна забезпечена COVID-тестами на півтора місяця – Степанов

Тестовими системами для діагностування COVID-19 лабораторні центри МОЗ України забезпечені на півтора місяця.

Про це на брифінгу в Чернігові повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

"Взагалі ми забезпечені тест-системами десь на півтора місяця - це гарантовано. Більш того, у нас є українські виробники тест-систем, які зараз використовуються", - сказав міністр.

Степанов пояснив, що для придбання тестів обласні лабораторні центри отримують кошти, виділені МОЗ з державного "ковідного" фонду. Закупівля ж відбувається в залежності від темпів використання й від потреби. Так, наприклад, у Харкові чи Одесі досить висока кількість підозр, тож і тестів, відповідно, за день використовується значно більше, ніж у регіонах з нижчим рівнем захворюваності.

"Держава закуповувала, закуповує і буде закуповувати тест-системи", - запевнив Степанов.

У Чернігові міністр охорони здоров’я перебуває з робочою поїздкою. Він відвідав центральний ринок міста, Чернігівську районну лікарню, обласний центр сучасної онкології та обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб, поспілкувався із журналістами.

Станом на 11 вересня в Чернігівській області зареєстровано 2662 випадки інфікування коронавірусом: 1222 людей одужало, 1166 лікуються амбулаторно, 224 - в лікарнях. Летальних випадків - 41, ще в 9 померлих COVID-19 був супутнім діагнозом.

В Україні за минулу добу виявлено рекордні 3 144 нових випадки зараження коронавірусом, загалом від початку епідемії їх зафіксовано 148 756. Одужало 67 005 осіб, померло - 3076.