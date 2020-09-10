В Україні за добу зробили 55 тисяч COVID-тестів

За добу з 9 вересня в Україні зробили понад 55 тисяч тестів на визначення COVID-19, з яких понад 29 тисяч — методом ПЛР.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 10 вересня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“За попередню добу загалом було здійснено 55 503 тестування, з них 29 708 досліджень методом ПЛР, а також 25 795 методом ІФА. Це абсолютний рекорд щодо кількості зроблених за добу методом ПЛР тестувань”, - сказав Степанов.

Він нагадав, що МОЗ поставило метою досягти у вересні добового показника в тестуванні методом ПЛР на рівні 30 тисяч.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 9 вересня, виявили 2 582 нові випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 145 612.