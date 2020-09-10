Степанов підтвердив, що держава закупить "Ремседевір" для лікування COVID-19

Кошти на лікарські засоби передбачені у фінансуванні лікування COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 10 вересня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“В повному обсязі були передбачені кошти на фінансування процесу лікування хворих COVID-19. Були дві складові - заробітна плата з урахуванням 300% для медичних працівників, які безпосередньо працюють з хворими на COVID-19, друга складова - забезпечення всіма лікарськими засобами, оскільки це обов’язок держави”, - сказав Степанов.

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Він повідомив, що 9 вересня відвідав з інспекцією лікарню №4 міста Києва, яка визначена для прийому хворих на COVID-19, і переконався, що проблем із забезпеченням лікарськими засобами в цьому медзакладі не існує. Втім, за словами міністра, МОЗ не виключає, що в регіонах ситуація може бути іншою. Тому моніторингові групи МОЗ, які зараз здійснюють інспекцію медзакладів по регіонах, зроблять свої висновки, на основі яких МОЗ буде вносити певні корективи в процес забезпечення лікарськими засобами.

Степанов також нагадав, що зараз буде проводитися закупівля за державний кошт препарату "Ремседевір", який показав свою ефективність при лікування COVID-19 в інших країнах.

Водночас, міністр охорони здоров’я закликав українців не займатися самолікуванням і не приймати антибіотики при підозрі чи легкому перебігу COVID-19 без відповідного призначення лікаря.

“Використовуйте тільки ті ліки, які вам призначає спеціаліст. Наприклад, є легкий перебіг коронавірусної хвороби, люди починають купувати антибіотики та лікуватися антибіотиками. Це вірусна хвороба та антибіотики на неї не впливають, особливо якщо легкий перебіг хвороби. Так само по всіх інших препаратах - не робіть собі шкоди”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 9 вересня, виявили 2 582 нові випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 145 612.