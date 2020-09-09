Кабмін спростив закупівлю систем киснепостачання і вакцин від грипу

Кабінет Міністрів вніс до переліку товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів для запобігання поширення коронавірусної хвороби COVID-19, які закуповуються за спрощеною процедурою, системи киснепостачання та вакцини проти грипу.

Відповідна постанова схвалена на засіданні уряду 9 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Вносяться зміни до 225 та 224 постанов Кабміну від 20 березня - це спрощена процедура закупівлі та звільнення від податку на додану вартість, доповнюється новими послугами, медичними виробами та лікарськими засобами. Зокрема, системи киснепостачання, вакцини проти грипу для проведення вакцинації осіб, які належать до групи ризику захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, - сказав на засіданні міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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Також Кабмін вніс зміни до програми медичних гарантій, виключивши з неї норми щодо здійснення реімбурсації препаратів інсуліну та ліків для нецукрового діабету. Таким чином з Програми медгарантій перерозподіляються понад 325 млн грн на субвенцію місцевим бюджетам для оплати інсуліну та ліків для нецукрового діабету.

Як повідомляв Укрінформ, уряд дав доручення головам обласних державних адміністрацій забезпечити в лікарнях підведення кисню до ліжок, які відведені для лікування хворих на COVID-19. Також МОЗ розпочав інформаційну кампанію щодо вакцинації проти грипу. Як заявив раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов, планується забезпечити доставку в Україну до 1,5 млн доз вакцини проти грипу, що вдвічі більше, ніж в минулому епідемічному сезоні.