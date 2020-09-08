Для київських лікарень відремонтували майже сотню апаратів ШВЛ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.
Народний депутат Андрій Жупанин зазначив, що в березні група народних депутатів вийшла з ініціативою ремонту непрацюючих апаратів ШВЛ.
"Ремонт апаратів є швидшим – займає близько одного місяця, у той час як купівля нового може тривати кілька місяців, дешевше – коштує близько чотирьох тисяч євро, в той час як новий апарат може коштувати близько 25 тисяч євро, а також зручнішим, оскільки лікарі вже вміють користуватися цими апаратами", - сказав депутат.
Так, ініціативна група знайшла фінансування, непрацюючі апарати марки iVent 201, яких по Україні виявилося 94, і за останні шість місяців всі їх відремонтувала.
"Більшість із них буде передано у лікарні України протягом двох тижнів, а сьогодні ми передаємо сертифікати на відремонтовані ШВЛ шести київським лікарням", - повідомив Андрій Жупанин.
За його словами, спонсорами ініціативи стали фонд з ліквідації наслідків COVID-19 при Офісі Президента України, НАК "Нафтогаз України" та інші.
Як повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, за кошти компанії було відремонтовано 49 апаратів ШВЛ.
"Це чудова і яскрава ініціатива, що народні депутати знайшли щось, що можна зробити дуже швидко, дуже ефективно на користь суспільству, використовуючи обмежені ресурси як державних компаній, так і приватних донорів", - сказав Коболєв.
Сертифікати на отримання відремонтованих апаратів ШВЛ вручили керівникам лікарень: Київський міський пологовий будинок №3, Клінічна лікарня №15 Подільського району міста Києва, Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня, Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, Київська міська клінічна лікарня №12, Київська міська клінічна лікарня №2. Апарати будуть доставлені у заклади протягом дня.
Також були вручені подяки від народних депутатів за посильний внесок, який керівники лікарень та лікарні роблять у боротьбу із пандемією.
Як повідомлялося, Україні станом на 8 вересня лабораторно підтверджені 140 479 випадків коронавірусу, за минулу добу зафіксували 2 411 випадків.