Для київських лікарень відремонтували майже сотню апаратів ШВЛ

У Верховній Раді відбулася урочиста церемонія передачі очільникам київських лікарень сертифікатів на використання відремонтованих апаратів штучної вентиляції легень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

Народний депутат Андрій Жупанин зазначив, що в березні група народних депутатів вийшла з ініціативою ремонту непрацюючих апаратів ШВЛ.

"Ремонт апаратів є швидшим – займає близько одного місяця, у той час як купівля нового може тривати кілька місяців, дешевше – коштує близько чотирьох тисяч євро, в той час як новий апарат може коштувати близько 25 тисяч євро, а також зручнішим, оскільки лікарі вже вміють користуватися цими апаратами", - сказав депутат.

Так, ініціативна група знайшла фінансування, непрацюючі апарати марки iVent 201, яких по Україні виявилося 94, і за останні шість місяців всі їх відремонтувала.

"Більшість із них буде передано у лікарні України протягом двох тижнів, а сьогодні ми передаємо сертифікати на відремонтовані ШВЛ шести київським лікарням", - повідомив Андрій Жупанин.

За його словами, спонсорами ініціативи стали фонд з ліквідації наслідків COVID-19 при Офісі Президента України, НАК "Нафтогаз України" та інші.

Як повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, за кошти компанії було відремонтовано 49 апаратів ШВЛ.

"Це чудова і яскрава ініціатива, що народні депутати знайшли щось, що можна зробити дуже швидко, дуже ефективно на користь суспільству, використовуючи обмежені ресурси як державних компаній, так і приватних донорів", - сказав Коболєв.

Сертифікати на отримання відремонтованих апаратів ШВЛ вручили керівникам лікарень: Київський міський пологовий будинок №3, Клінічна лікарня №15 Подільського району міста Києва, Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня, Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, Київська міська клінічна лікарня №12, Київська міська клінічна лікарня №2. Апарати будуть доставлені у заклади протягом дня.

Також були вручені подяки від народних депутатів за посильний внесок, який керівники лікарень та лікарні роблять у боротьбу із пандемією.

Як повідомлялося, Україні станом на 8 вересня лабораторно підтверджені 140 479 випадків коронавірусу, за минулу добу зафіксували 2 411 випадків.