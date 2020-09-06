Марина Порошенко передала університету “Україна” засоби захисту від COVID-19

Дружина п’ятого президента України Марина Порошенко передала засоби захисту від коронавірусу Університету «Україна», де навчаються близько тисячі студентів з інвалідністю.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

"Це стало традицією для Фонду Порошенка – дбати про безпеку студентів і всіх українців. Сьогодні ми передали й засоби особистої безпеки – це маски та санітайзери для університету, щоб студенти могли краще навчатися та отримувати нові знання, щоб потім вся країна пишалася такими чудовими фахівцями, які виходять з цих стін. Для мене особисто важливо, що саме інклюзивна освіта, яка є філософією цього закладу, пошириться на всі інші навчальні заклади по всій Україні», – зазначила Марина Порошенко.

Також у пресслужбі повідомляють, що фракція «Європейська Солідарність» закликає владу запровадити страхування освітян від коронавірусу, а також запровадити додаткову оплату праці у разі додаткового навантаження на педагогічних працівників у зв’язку з пандемією. Депутати вже зареєстрували відповідні законопроєкти.

Зазначається також, що від початку пандемії Фонд Порошенка спільно з компанією "Рошен" і волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.

Загалом на усе вищезазначене у 2020 році на боротьбу з пандемією коронавірусу вже витрачено понад сто мільйонів гривень, додали у пресслужбі "ЄС".

Фото: eurosolidarity.org