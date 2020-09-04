Батьків просять пояснити дітям, що мінятися у школі масками не можна

Захисна маска є предметом особистої гігієни, обмінюватися масками заборонено.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбук повідомив Центр громадського здоров'я.

"Навчіть школяра основним правилам користування захисними масками, шкірним антисептиком. Поясніть дитині, що маска – це предмет особистого користування. Обмінюватися масками заборонено. Також не можна класти використану маску поряд із чистою", - йдеться у повідомленні.

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В Центрі зауважили, що попри те, що діти хворіють на COVID-19 легше, ніж дорослі, ризик їхнього інфікування не менший, ніж в інших вікових групах. Тому, за рекомендаціями ЦГЗ, у дитини має бути не менше двох захисних масок із собою, кишеньковий антисептик для шкіри з вмістом спирту не менше 60% (краще надавати перевагу гелям, не рідинам); паперові хустинки. Для масок бажано виділити окрему кишеню і запаковувати усі маски окремо.

Водночас в Центрі громадського здоров'я зауважили, що дітям до 14 років використовувати антисептик не рекомендується.

Загалом за даними Центру громадського здоров'я серед 130 951 осіб, які з початку в пандемії в Україні захворіли на COVID-19, 6,5% - діти віком до 17 років.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу виявлено 2723 нових випадки COVID-19.