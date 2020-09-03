Шкарлет розповів, за які кошти школи забезпечать масками та засобами дезінфекції

На забезпечення шкіл засобами індивідуального захисту та дезінфекції можуть бути використані залишки освітньої субвенції минулого року.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в ефірі ток-шоу “Право на владу” сказав т.в.о. Міністра освіти та науки Сергій Шкарлет.

“На 1 січня 2020 року залишками з минулого року освітньої субвенції залишилося 5,2 млрд грн, 1,9 млрд з них — цільова субвенція на заробітну плату, а 3,3 млрд грн може бути у 2020 році розподілені на певні засоби та заходи, які відповідають постанові №6 Кабміну 2015 року. Дуже багато було нарікань, що в 6 постанові не було записано саме засоби індивідуального захисту, засоби дезінфекції. На сьогодні підготовлено зміни до 6 постанови 2015 року, де чітко прописано рядок, який регламентує закупівлю, розподіл цих, 3,3 млрд грн на закупівлю масок і дезінфекційних засобів”, - сказав Шкарлет.

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Він додав, що ці зміни можуть бути внесені вже на наступному тижні

Шкарлет уточнив, що мова йде про забезпечення вчителів масками, пластиковими щитками. За його словами, маску вчителі мають змінювати кожні три години, також допустимо під час проведення уроку бути без маски. Рукавичками мають бути забезпечені працівники шкільних харчоблоків.

Також Шкарлет заявив, що 1,9 мільярда гривень з тогорічних залишків субвенції можуть бути направлені на доплати вчителям за роботу в умовах карантинних обмежень.

Водночас за словами Шкарлета в забезпеченні умов безпечного освітнього процесу 75% це організаційна складова, а лише 25% - це фінансова складова.