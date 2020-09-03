В Україні перевірять всі школи на дотримання карантину

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру розвитку громад та територій Олексію Чернишову та в. о. міністра освіти і науки Сергію Шкарлету невідкладно провести перевірки закладів освіти в областях на дотримання протиепідемічних правил.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

«Випадковим чином мають бути перевірені щонайменше 5 навчальних закладів у кожній з областей. Особливо варто звернути увагу на школи, які розташовуються у віддалених районах, оскільки в обласних центрах ситуація більш-менш стабільна», — зазначив Шмигаль за підсумками селекторної наради під головуванням Президента України з протидії COVID-19.

Він також доручив головам обласних і районних державних адміністрацій взяти під контроль ситуацію в закладах освіти.

Прем’єр-міністр наголосив, що за результатами цієї перевірки уряд може ухвалити, зокрема, і кадрові рішення.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду 2 вересня, що у місцевої влади на рахунках є залишки коштів у розмірі 8,5 млрд грн на закупівлю усіх необхідних засобів для успішної боротьби із коронавірусом у навчальних закладах.