Ляшко: 1 вересня у двох школярів виявили COVID-19

За 1 вересня у двох учнів виявили COVID-19.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 2 вересня.

"За 1 вересня відомі два випадки виявлення коронавірусної хвороби в учнів. І спрацював наш алгоритм, коли у когось з учнів виявляють коронавірусну хворобу, то на самоізоляцію на 14 днів відправляють увесь клас. Оскільки ми розглядаємо клас, як близьких контактних осіб", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що запобігти контактам серед учнів або студентів нереально, тому вони всі повинні йти на самоізоляцію.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2 495 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 125 798.