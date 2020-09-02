Боротьба з COVID-19 у школах: Шмигаль каже, що місцева влада має 8,5 мільярда

У місцевої влади на рахунках є залишки коштів у розмірі 8,5 млрд грн на закупівлю усіх необхідних засобів для успішної боротьби із коронавірусом у навчальних закладах.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у середу, 2 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми станом на учора розуміємо, що на рахунках місцевого самоврядування перебуває 8,5 млрд грн, які мають бути та можуть бути спрямовані на закупівлю засобів індивідуального захисту для вчителів та освітнього персоналу, а також на закуплю антисептиків і організації усього необхідного для навчальних закладів для забезпечення безпечного навчання", - сказав Шмигаль.

Він також зазначив, що учора мав можливість переконатися, школи виконують рекомендації МОЗ та уряду щодо боротьби з коронавірусною інфекцією.

Як повідомлялося, станом на 2 вересня в Україні зафіксовано найбільшу добову кількість нових хворих на COVID-19 з початку пандемії - 2 495 випадків.

Фото: КМУ