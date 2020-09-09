Доплати лікарям збільшать у середньому на 3,5 тисячі – Шмигаль
Укрінформ
Доплата медичним працівникам з вересня буде збільшена у середньому на 3,5 тис грн.
Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Безпосередньо лікарям у середньому доплата буде збільшена на 3,5 тис. грн», - сказав Шмигаль.
Він нагадав, що Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні уряду 7 вересня ухвалив постанову, якою врегульовується це питання. На це виділено майже 6 млрд грн.
Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував підвищення з вересня заробітних плат лікарям у середньому на 3560 грн, середньому медичному персоналу - на 2500 грн, молодшому медичному персоналу - на 1250 грн.