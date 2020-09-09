Зарплати медиків: МОЗ надав Мінфіну розрахунки на 2021 рік

Міністерство охорони здоров'я подало до Мінфіну розрахунки щодо оплати праці лікарів на наступний рік, відповідно до яких зарплата лікаря має становити не менше 20 тис. грн

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми подали до Міністерства фінансів відповідні розрахунки на бюджет на наступний рік, і можу сказати, що одразу в тарифи ми закладали заробітну плату не менше 20 тис. грн у лікарів”, - сказав Степанов.

Він додав, що в розрахунках врахована і зарплата інших медпрацівників.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів ухвалив постанову яка має врегулювати механізм доплат медичним працівникам через Національну службу здоров'я. На це було виділено 5 млрд 995 млн грн.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував підвищення з вересня заробітних плат лікарям у середньому на 3560 грн, середньому медичному персоналу - на 2500 грн, молодшому медичному персоналу - на 1250 грн.